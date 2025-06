Presentazione De Bruyne: spunta data e luogo della conferenza

Kevin De Bruyne arriverà oggi a Roma per le visite mediche a Villa Stuart. Su Tuttonapoli puoi seguire tutta la sua giornata con gli aggiornamenti in tempo reale. Intanto, come si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola, la sua presentazione andrà in scena a luglio a Napoli e poi, dal 17, partirà con la squadra per il primo ritiro a Dimaro che comincerà dal 17 fino al 27 luglio.

"Oggi, dicevamo, arriverà a Roma a bordo di un jet con alcuni membri del suo entourage, svolgerà le visite mediche, firmerà e andrà subito in vacanza, meritata dopo gli impegni supplementari con la nazionale. Per Kevin è pronto un contratto biennale con opzione sul terzo anno, con bonus alla firma". De Bruyne, prossimo ai 34 anni, ha conquistato 22 trofei: ha vinto tutto col City di cui è stato capitano. Per il Napoli si tratta di un grande colpo.