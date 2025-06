Nuovo Maradona, domani il decreto: i dettagli sui lavori sul modello Olimpico

Domani il Governo varerà il decretone sport con dentro - tra le altre cose come la Coppa America - la struttura commissariale che governerà il processo del rifacimento degli stadi. Lo scrive Il Mattino sottolineando che tra questi c'è lo stadio Maradona per Euro 2032 perché Napoli per il Governo non può non esserci. Il sindaco Gaetano Manfredi sarà il sub commissario per l'impianto ed il Consiglio comunale ieri ha già approvato l’emendamento che dà il via alla progettazione e realizzazione degli interventi necessari per la piena fruizione del terzo anello.

Un passaggio importantissimo l’approvazione dell’emendamento al Dup, acronimo che sta per Documento unico di programmazione, atteso che tutte le opere pubbliche per essere finanziate devono essere inserite in questo documento.ed è un messaggio chiaro a De Laurentiis perché "è tempo che la Società faccia la sua, cioè decidere se e quanto investire sulla struttura per trasformarla in una stadio moderno, operazione da 200 milioni complessivi", scrive il quotidiano.Il Comune il progetto lo ha già consegnato a De Laurentiis: "Non è prevista la pista di atletica e in questo modo il pubblico sarà a non più di 7-10 metri dal terreno di gioco. Come da normative Uefa.Con il terzo anello aperto si potranno fare i lavori senza che la squadra traslochi. Il modello è quello dello Stadio Olimpico con una sola gradinata dal terzo anello ai margini del terreno di gioco. E poi ci sono gli spazi enormi all’interno e all’esterno dello stadio dove installare centri commerciali, food e museo del Napoli. Opportunità per chi investe e per far funzionare l’impianto sette giorni su sette".