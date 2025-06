De Bruyne-Napoli, la sfida di una leggenda: Conte gli garantirà una terza giovinezza

Kevin De Bruyne, 22 titoli in bacheca e il vanto di aver segnato la storia del calcio mondiale in diciassette anni di carriera, pioverà oggi dal cielo di Roma sul pianeta del calcio italiano. Lo ha ingaggiato il Napoli a parametro zero con un super investimento, collocandolo di diritto nella bacheca degli epigoni di Maradona riservata a pochi eletti come Zola, Hamsik, Lavezzi, Cavani, Higuain, Mertens, Kvaratskhelia e Osimhen.

Il Corriere dello Sport ha aggiunto: "Kdb è un maestro che compirà 34 anni il 28 giugno e che dopo la scadenza del contratto con i Citizens, che lo hanno festeggiato come si deve a una leggenda, ha accettato una nuova sfida stimolante, prestigiosa e impegnativa: la preparazione fisica di Conte potrebbe garantirgli una terza giovinezza in cui predicare calcio dall’alto della sua classe straordinaria, ma dovrà macinare chilometri".