Emergenza difensore, c'è un'ipotesi estrema in vista del Monza

vedi letture

Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che lancia anche un'alternativa allo spagnolo.

Non solo Rafa Marin come ipotesi per sostituire Juan Jesus ed, eventualmente, Alessandro Buongiorno se non dovesse recuperare per la sfida con il Monza. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che lancia anche un'alternativa allo spagnolo.

"Il suo recupero per la prossima di campionato è molto difficile, ecco perché Rafa Marin è pronto, si prepara e intanto incassa l'elogio pubblico di Conte. Volendo, in rosa, come soluzione estrema, ci sarebbe anche Olivera che ha ricoperto il ruolo di centro-sinistra di una difesa a quattro in nazionale. Ma la coppia inedita Rrahmani-Rafa Marin ha buone possibilità di partire titolare a Monza".