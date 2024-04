Erede Osimhen, la corsa si restringe: due i candidati

A parlare dell'addio annunciato dell'attaccante nigeriano è l'edizione odierna del Corriere dello Sport

C'è un grande tormentone che riguarda il prossimo mercato del Napoli: la ricerca del sostituto del partente Victor Osimhen. A parlare dell'addio annunciato dell'attaccante nigeriano è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "A partire dalla scelta del centravanti a cui toccherà raccogliere l’eredità di uno degli attaccanti più incisivi e decisivi in circolazione.

Victor Osimhen andrà via - Psg e Chelsea a fare la fila davanti a tutti, in ordine - e nel futuro cominciano a stagliarsi chiaramente le sagome di Jonathan David, 24 anni, centravanti canadese del Lilla che piace da tempo, da oltre un anno; e Santiago Gimenez, 23 anni da brindare giovedì, messicano del Feyenoord che stuzzica anche la Premier. Da definire la posizione di Simeone, il Cholito, troppo ai margini quest’anno per un professionista che ha il calcio nelle vene: comprensibile, ha bisogno di capire e giocare con maggiore continuità.