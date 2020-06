"Ero stufo di sentirmi dire che ero basso", quando Insigne voleva smettere per 'colpa' dell'Inter

Si tratta di una storia già raccontata diverse volte, ma pur sempre attuale quando c'è Napoli-Inter. Da piccolo, non aveva ancora dieci anni, Lorenzo Insigne fu scartato dall'Inter. Il club nerazzurro lo ritenne troppo basso, non adatto. Il Corriere dello Sport oggi in edicola, in un focus sul capitano del Napoli, riporta un virgolettato di Insigne, il seguente: "Ero stufo di sentirmi dire che ero basso". Parole antipasto di un ritiro che, ovviamente, non c'è mai stato. Insigne, grazie al carattere e alle sue qualità, ha realizzato il suo sogno e l'ha fatto nella squadra della sua città. Non poteva chiedere di meglio.