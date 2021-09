"Esame di maturità con lode!", Spalletti fa incetta di 7 in pagella: "Incide come una volta faceva Allegri"

"Legge bene la partita, trova margine di manovra a destra e inserisce Ounas, un esterno, per Elmas, trequartista. E' questa la mossa vincente". Nell'assegnargli 7 in pagella, è così che TMW giudica l'operato di Luciano Spalletti nel big match contro la Juventus. Stessi punti per il Corriere della Sera: "Con pazienza, i dovuti aggiustamenti e l'aiuto degli avversari ribalta la partita". Per La Gazzetta dello Sport, voto 7,5, "Incide nel match come una volta faceva Allegri". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Esame di maturità con lode. La cambia e la vince ancora dalla panchina".

I VOTI DI SPALLETTI

TMW: 7 La Gazzetta dello Sport: 7,5 Corriere della Sera: 7 Corriere dello Sport: 7 Tuttosport: 7