Fabian divide i quotidiani: "Lento in entrambe le fasi, la mediana a due non gli si addice"

Fabian Ruiz è stato bocciato dai quotidiani al termine della partita contro la Real Sociedad. Voto 5 per il Corriere dello Sport: "Senza Demme, è lui il riferimento del gioco. L'ispiratore di una manovra che però non esplode mai, complice il pressing altissimo. Lento in entrambe le fasi". Voto 5.5 per La Gazzetta dello Sport: "La mediana a due non gli si addice. Il vero problema è questo". Voto 6.5 per il Corriere della Sera.