Fabiàn può restare: c'è una soglia sotto cui ADL non scenderà per la cessione

"Fabian Ruiz non sarà svenduto, non sia mai, ma non sarà neanche costretto a restare, dinnanzi ad offerte appropriate". Si parla del futuro dell centrocampista sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il Napoli ha già dato, in passato, rinunciando a cedere Allan e Koulibaly, non è consentito permettersi ulteriori lussi. Ma esiste una soglia sotto la quale non è permesso scendere: cinquanta milioni di euro. Altrimenti, l’oro può brillare comodamente in mezzo al campo".