Faccia a faccia Orsato-Mourinho all'intervallo: il portoghese chiedeva un giallo a Kim

Una prestazione solida quella di Daniele Orsato in Napoli-Roma secondo la valutazione dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Così scrive il quotidiano sul direttore di gara: "Orsato solitamente lascia correre molto: nei primi dieci minuti di partita, il direttore di gara sottolinea e fischia ben 6 falli. Un calmante nel pronti-via. Nel primo tempo, due dubbi: il primo riguarda (26’) un intervento di Cristante su Osimhen, l’ammonizione poteva scattare. Così come al 38’, quando ricadendo in un duello aereo Kim colpisce (pur senza dolo) Abraham sul volto.