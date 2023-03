Focus stadi: Napoli terza squadra a pagare più multe per "colpa" dei tifosi

Dal 2017 ad oggi, le 8 squadre più importanti del nostro campionato, hanno dovuto pagare 1,6 milioni di euro in totale

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Dal 2017 ad oggi, le 8 squadre più importanti del nostro campionato, hanno dovuto pagare 1,6 milioni di euro in totale a causa dei comportamenti delle rispettive tifoserie. Milan, Inter, Roma, Lazio, Napoli, Juventus, Atalanta e Fiorentina in media hanno versato 40mila euro a stagione, una cifra che non solo non fa male ma che non ha cambiato il trend.