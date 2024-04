Futuro Natan, la scelta è stata presa: la decisione del club

TuttoNapoli.net

Martinez Quarta piace molto al Napoli e sarebbe il primo tassello per la difesa, ma non l'unico. Lo scrive l'edizioneo odierna della Gazzetta dello Sport, che prevede una vera e propria rivoluzione nel reparto arretrato: "Il Napoli, infatti, ha intenzione cercherà una soluzione in prestito per Natan, per permettergli di giocare con continuità e crescere anche tatticamente. Oltre al brasiliano, partirà anche Leo Ostigard, che ha le valigie pronte da gennaio: il norvegese vuole più spazio e ha diverse richieste, in Italia e all'estero.

Ecco perché resta sempre forte l'interesse per Hancko del Feyenoord, su cui può garantire anche Calzona. Hancko è uno dei leader della sua Slovacchia, ha forza fisica e personalità: uno da Napoli, insomma. Due colpi per rialzare il muro davanti a Meret e non sentire più la nostalgia di Kim" si legge sulla rosea in edicola.