Garcia in bilico, Cds: "Quattro partite per blindare panchina e futuro"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Napoli, il gioco si fa Rudi" è il titolo scelto oggi dal Corriere dello Sport per un pezzo di approfondimento sul momento attraversato dal Napoli e da Rudi Garcia, che non è ancora riuscito a trovare la formula giusta per far decollare la sua creatura. Con sette punti di ritardo dall’Inter e appena due punti raccolti nelle ultime tre giornate (oltre al caso Osimhen), il tecnico si gioca la permanenza provando a sfruttare il calendario, partendo dall'impegno di domani contro l'Udinese al Maradona: secondo il quotidiano, insomma, l'allenatore ha quattro partite per blindare panchina e futuro. Il Corsport ricorda comunque che "le panchine a Napoli in genere sono solide e De Laurentiis non ama intervenire, men che meno quando la storia è appena cominciata".

Tutto, però, dipende dall'Udinese, dal Lecce, dal Real Madrid e innanzitutto dal Napoli e dalla sua capacita di reagire.