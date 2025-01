Garnacho è anche un affare di marketing: piccola impresa da 12mln di follower

Così il Corriere dello Sport scrive sulla trattativa per portare Alejandro Garnacho in maglia Napoli e strapparlo al Manchester United

L’idolo dei ragazzi e il fenomeno dei social, una piccola impresa di auto marketing con 12 milioni di follower virtuali. Così il Corriere dello Sport scrive sulla trattativa per portare Alejandro Garnacho in maglia Napoli e strapparlo al Manchester United: "È reale, invece, il lavoro che il ds Manna sta compiendo da settimane: prima sott’acqua, poi in superficie.

Con l’incontro andato in scena ieri a pranzo, in un ristorante di Milano, con Matt Hargreaves. L’omologo inglese al lavoro anche per chiudere Patrick Dorgu con il Lecce e dunque pronto - e obbligato - a vendere per uscire dalla morsa del Fairplay finanziario. Incrocio pericoloso, partita a scacchi. Anche il Napoli aveva messo Dorgu nel mirino, però per giugno".