Gattuso-De Zerbi accomunati dall'uscita dal basso: "Più avversari metti dietro e più facile sarà segnare..."

Quando in gennaio, con un gruppo ancora convalescente, Gattuso insisteva sulla costruzione dal basso, qualcuno lo prendeva per pazzo, scrive la Gazzetta dello Sport analizzando in vista di questa sera il confronto anche con De Zerbi. Con coraggio e convinzione nelle proprie idee non ha mollato ed il Napoli - si legge - oggi è fra le squadre meglio organizzate nelle partenze dal basso. Che sono alla base anche del lavoro di De Zerbi col Sassuolo: "Più la pressione dell’avversario diventa forte, più l’azione diventa verticale. Più lasci avversari dietro, più è facile andare a far gol". Al San Paolo ci sarà grande curiosità per capire chi riuscirà a prendere in mano il pallino del gioco.