Gattuso distrutto dai quotidiani: "Il deserto, il Napoli non c'è più! Una scelta è stata folle"

Zero attenuanti per Rino Gattuso dopo la sconfitta del Napoli contro l'Atalanta. L'allenatore azzurro è stato ovviamente bocciato dai quotidiani oggi in edicola.

Voto 4.5 per il Corriere dello Sport: "Lui è autista del pullman che guida dalla panchina urlando nel vuoto. Oltre i due gol, c'è il deserto".

Identica valutazione, 4.5, anche per La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli non c'è più. Illude pochi minuti, poi ripiomba nel buio più completo. Mario Rui su Zapata è stata pura follia". Voto 5 per il Corriere della Sera.