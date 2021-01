Gattuso divide i quotidiani: "Il Napoli non convince, troppe insicurezze"

Vince ma non convince il Napoli. Voti bassi per Rino Gattuso sui quotidiani di oggi. La valutazione del Corriere dello Sport è di 5.5: "Continua a vivere nelle sue certezze pur dinnanzi alle insicurezze che trasmette la sua squadra". Sufficienza appena raggiunta, con un 6, su La Gazzetta dello Sport: "Era importante passare il turno, ma la squadra non riesce ancora a convincere". Voto 6.5, invece, per il Corriere della Sera.