Gattuso e la soluzione all'assenza di calcio giocata: allenamenti più intensi fin dal riscaldamento

Il Napoli continua a lavorare a Castel Volturno, in attesa delle disposizioni UEFA circa il match contro il Barcellona. Per sopperire a questo periodo senza calcio giocato, Rino Gattuso ha aumentato l'intensità degli allenamenti: riscaldamento a secco per tenere alto il livello della condizione atletica e partitine a campo ridotto per tenere i ritmi al massimo. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.