Gattuso frena, ma i bookmakers aprono allo scudetto: quota più che dimezzata

C'è una curiosità legata al campionato italiano. Anche se Gattuso frena quando si parla di scudetto, spiegando che il vero obiettivo del Napoli è il ritorno in Champions, non sono dello stesso avviso i bookmakers, secondo cui la quota scudetto degli azzurri ora è decisamente più bassa, da 15 a 6 volte la posta giocata. Segnale della forza degli azzurri dimostrata in questi primi istanti di campionato. Lo scrive Repubblica.