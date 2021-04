Gattuso lascia fuori Osimhen: c'è una motivazione precisa

Cambio in attacco per il Napoli. L'allenatore calabrese ha già deciso. Fuori Osimhen, al suo posto Mertens. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Gattuso terrà fuori Osimhen per fare spazio a Dries Mertens: l’intenzione è quella di vivacizzare l’azione negli ultimi 20 metri, dove il nazionale belga è sicuramente più funzionale del centravanti nigeriano".