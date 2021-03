Gattuso ritrova il suo piano B: con Osimhen può cambiare modulo in corsa

Dopo il trauma cranico riportato ormai due settimane fa contro l'Atalanta, oggi Victor Osimhen è tornato tra i convocati e stasera dovrebbe partire dalla panchina contro il Bologna. Per Rino Gattuso è un piano B, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Con il rientro di Osimhen ci sarà anche un piano B: il passaggio al 4-2-3-1 a gara in corso con Zielinski pronto a trasformarsi da mezzala a trequartista. Victor è un’arma importante, consente al Napoli anche di avere un’alternativa tattica".