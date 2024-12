Gazzetta - Altro che corto muso: in tutti gli 1-0 i gol potevano essere di più

"Il Napoli è sempre più contiano nello spirito di sacrificio, nell’applicazione, nell’atteggiamento. Ma non ancora nel cinismo e nella cattiveria". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la vittoria contro il Torino.

Il Napoli blinda la vetta: "La capacità di sapersi chiudere e difendere, impedendo agli avversari di essere pericolosi, al momento compensa la difficoltà a concretizzare le molte occasioni create. Si vede che la squadra crede in quello che fa e sta acquistando consapevolezza delle proprie nuove qualità e caratteristiche. Ma attenzione, nonostante i numeri lo facciano pensare, il primato del Napoli non è di corto muso: in tutte le partite, anche quelle vinte 1-0 come ieri, il Napoli non si è mai limitato a difendere il vantaggio ma ha sempre avuto le occasione per fare molti più gol".