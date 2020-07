Gazzetta - C'è una grande differenza tra il Napoli di Sarri e quello di Gattuso

Non solo il modulo: molti paragonano questo Napoli a quello di Sarri per la facilità di palleggio e la bellezza della manovra. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, però, fa una distinzione: "Rispetto all’era-Sarri i cambiamenti anche filosofici sono tanti, ma non c’è una strada sola per arrivare al successo e nemmeno per divertirsi. E il Napoli di Gattuso trasmette proprio quest’idea di divertimento. Le combinazioni veloci, i tocchi di prima o di seconda, le triangolazioni rapide portando tantissimi uomini attorno o dentro l’area e ogni pedina ha un compito preciso che svolge con puntualità. E la classifica ride".