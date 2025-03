Gazzetta - Conte è nella lista della Juve per la prossima stagione

Torna a essere accostato alla Juventus il nome di Antonio Conte. L'allenatore del Napoli ha firmato in estate un contratto fino al 2027 ma ancora una volta i quotidiani associano il suo nome ai bianconeri con Thiago Motta che potrebbe salutare subito. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che l'atttuale tecnico del Napoli è inserito nell'elenco dei possibili successori dell'ex Bologna. Una lunga lista che comprende anche Gasperini e pioli, ex Milan.

