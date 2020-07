Gazzetta - Gattuso-De Zerbi, nel 2016 quasi alle mani a Foggia: ora c'è stima reciproca

A Foggia, nel giugno del 2016, quasi facevano a cazzotti, oggi sono tecnici emergenti fra i più apprezzati e la stima reciproca nel tempo è salita, mettendo da parte quell’episodio in cui si giocavano la serie B, scrive la Gazzetta dello Sport presentando la sfida di questa sera anche tramite il confronto tra i due allenatori. Entrambi non hanno molto molto da chiedere al campionato, ma hanno cercato di stimolare al massimo i propri giocatori. Gattuso ha sfruttato l'appuntamento Champions: "Il Sassuolo è la squadra italiana che come filosofia di gioco più somiglia al Barcellona, per cui per noi è un test importante a due settimane dalla Champions". De Zerbi ha replicato con un piazzamento: "Vogliamo assolutamente conquistare l’ottavo posto e chiedo gli ultimi 10 giorni di sforzo ai miei giocatori per chiudere bene la stagione".