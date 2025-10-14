Gazzetta: "Idea cambio modulo col Torino: chance per Neres o Lang?"

Possibili novità tattiche contro il Torino sabato. Come scrive La Gazzetta dello Sport, da oggi anche i nazionali inizieranno a rientrare alla spicciolata ma soltanto giovedì Conte avrà praticamente tutto il gruppo a disposizione. E quindi per il prossimo match di campionato il tecnico avrà appena due giorni per preparare al meglio la sfida, in cui sicuramente dovrà fare a meno di Rrahmani in difesa e soprattutto di Lobotka in regia.

"Lo slovacco sarà sostituito da Gilmour, l'alternativa naturale, apparso in buona condizione con la sua Scozia e autore dell'unico gol della sua carriera con la maglia di un club proprio nell'unica altra partita in cui è partito titolare quest'anno, contro il Pisa. Le soluzioni tattiche restano due: il 4-1-4-1 che è lo spartito di riferimento di questo inizio di stagione oppure il 4-3-3 visto già col Genoa: in caso di tridente, salgono le quotazioni di Neres e Lang per una maglia da titolare".