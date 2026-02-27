ADL a Osimhen prima dell'addio: "Matrimonio con la Juve non s'ha da fare, né domani né mai"

Victor Osimhen alla Juventus per ora è impossibile perché nel contratto del centravanti nigeriano col Galatasaray è presente una clausola anti-Serie A, voluta da Aurelio De Laurentiis. Ne scrive anche Tuttosport oggi in edicola: "Victor - gli disse il bravo De Laurentiis all'orecchio, ma in tono solenne - vai pure al Galatasaray, ma questo matrimonio con la Juve non s'ha da fare, né domani, né mai». Chissà se il patron del Napoli, da grande uomo di spettacolo quale è, abbia scelto di rifarsi all'immaginario del Manzoni per congedare Osimhen. Di certo, sapeva che quella cessione, in un modo o nell'altro, gli si sarebbe potuta ritorcere contro".

La penale voluta da De Laurentiis per Osimhen

"Meglio dunque prevenire, anziché curare: da lì - si legge sul quotidiano - la scelta di far firmare all'attaccante nigeriano una maxi penale di 70 milioni a carico del Galatasaray (50 per il secondo anno) pronta a scattare qualora il club turco, nelle successive due stagioni, avesse deciso di venderlo a una squadra di Serie A. Per intenderci, se la Juve, l'Inter o qualsiasi altra società italiana volesse assicurarsi prima di settembre 2027 le prestazioni del bomber nigeriano, oltre a versare nelle casse del Gala il valore del cartellino, dovrebbe convincerli a pagare 50 milioni di euro al Napoli. Un cavillo burocratico destinato a smontare sul nascere anche la più fantasiosa delle suggestioni".