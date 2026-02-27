Verona-Napoli, nessun miracolo in formazione: un big verso l'esclusione
Le ultime da Castel Volturno chiariscono il quadro in vista della sfida di domani al Bentegodi. Secondo quanto riportato da Il Mattino, non ci sono stati colpi di scena dell’ultima ora: Scott McTominay ha proseguito il lavoro personalizzato e non partirà con la squadra per Verona.
McTominay no, Anguissa sì (per la panchina)
Diverso, invece, il discorso per Frank Anguissa. Il centrocampista ha completato il percorso di recupero come da programma, basato su un graduale incremento dei carichi per testare la risposta della schiena. Nella seduta di ieri mattina si è allenato interamente con il gruppo, ricevendo così il via libera per la convocazione. Per McTominay, invece, servirà ancora pazienza: il suo rientro verrà valutato nei prossimi giorni, senza forzature.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
