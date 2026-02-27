Conte valuta un'esclusione eccellente per Verona-Napoli: non riposa dal 5 ottobre
Una scelta a sorpresa prende corpo alla vigilia di Verona-Napoli. Antonio Conte valuta di lasciare fuori dall’undici iniziale uno degli stacanovisti della stagione, Eljif Elmas. Lo riferisce il Corriere del Mezzogiorno, che apre all’ipotesi di una soluzione finora inedita: il doppio play in mediana. Contro l’Hellas Verona, Conte potrebbe schierare Billy Gilmour accanto a Stanislav Lobotka, garantendo ordine e gestione dei ritmi.
Come nasce l'idea Gilmour al posto di Elmas
L’idea nasce anche dalla necessità di far rifiatare Elmas, reduce da una striscia lunghissima di presenze: trenta partite consecutive tra campionato e coppe, alternando il ruolo di interno e di esterno offensivo. L’ultima panchina senza ingresso risale al 5 ottobre contro il Genoa. Il macedone resterebbe comunque una risorsa preziosa a gara in corso, ma ora il tecnico salentino valuta una gestione più attenta delle energie. Una mossa tattica che potrebbe dare equilibrio e freschezza, in un momento chiave della stagione e con la corsa europea che entra nel vivo.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
