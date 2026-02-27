Conte lascia Alisson fuori? Tuttosport: sulla trequarti si torna al passato

Dopo aver acceso l’entusiasmo nelle ultime settimane, Alisson Santos potrebbe essere destinato a un passo indietro nel match di domani contro l'Hellas Verona. econdo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico starebbe valutando di rimettere in panchina il brasiliano ex Sporting. Alisson era stato una delle note più liete recenti: mezz’ora vivace contro il Como in Coppa Italia, con rigore trasformato nella lotteria finale, e soprattutto l’impatto decisivo contro la Roma, quando entrando a venti minuti dalla fine ha firmato all’80’ il gol del 2-2 contro una delle difese più solide d’Europa. A Bergamo, invece, la prima da titolare: una prova di sacrificio ma con qualche difficoltà, che potrebbe aver spinto Conte a rivedere le sue scelte.

Politano torna in trequarti al posto di Alisson?

Sulla trequarti è pronto a tornare Matteo Politano, mentre dovrebbero partire dalla panchina anche l’ex di giornata Giovane e lo stesso Alisson. Conferma in vista, invece, per Antonio Vergara: per lui sarebbe la decima gara consecutiva in appena quaranta giorni, segnale di una fiducia ormai consolidata.