Gazzetta individua i due giocatori 'contiani' per eccellenza: fanno la differenza

Tutta la rosa del Napoli è di grande valore ma l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta in modo particolare due giocatori che per il quotidiano sono 'contiani' per eccellenza. Si tratta di McTominay e Lukaku, ovvero i bomber della squadra pur ricoprendo ruoli diversi.

"Lukaku sapeva bene sin dal principio che tipo di stagione avrebbe vissuto. Lui e Antonio sono come padre e figlio (sportivamente parlando) ed è chiaro che il tecnico da Romelu si aspetta sempre qualcosa in più. Non gli viene perdonato nulla, proprio perché deve essere lui il primo a dare l’esempio. E McTominay ha capito presto il valore del suo allenatore", si legge.