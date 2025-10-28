Gazzetta - Infortuni Napoli, squadra troppo fragile: si riflette sulle cause

vedi letture

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si interroga sui tanti infortuni che stanno condizionando la stagione del Napoli, l'ultimo quello rimediato da De Bruyne contro l'Inter: "Però c’è qualcosa nell’aria (?) che sfibra i muscoli d’una squadra divenuta improvvisamente e ripetutamente troppo fragile: la lista degli ammaccati ai muscoli si è aperta ad agosto, con Lukaku, e da quel giorno, in infermeria c’è stato un discreto viavai che ispira anche riflessioni sulle cause di infortuni ormai sistematici".

Proprio ieri era arrivata la comunicazione ufficiale della SSC Napoli sulle condizioni di Kevin De Bruyne: "In seguito all'infortunio occorso durante il match contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo" scriveva in una nota il club.