Riecco il Napoli di Conte! Tuttosport: "Ritrovato marchio di fabbrica della sua gestione"

Il Napoli ha ritrovato nel centrocampo il suo motore principale. Come evidenziato da Tuttosport, la squadra di Conte è riuscita a battere l’Inter grazie ai gol dei suoi mediani: Anguissa e McTominay hanno incarnato alla perfezione lo spirito richiesto dal tecnico. Con Hojlund e Lukaku ai box per infortunio e Lucca lasciato in panchina per scelta tecnica, il contributo della mediana è stato decisivo per compensare le assenze in attacco.

A convincere è tornata anche la struttura tattica del 4-3-3, marchio di fabbrica di Conte: baricentro più basso, media di 46 metri, e cinismo nelle ripartenze. Una formula che aveva portato al successo lo scorso anno e che oggi il Napoli sembra aver ritrovato con efficacia.