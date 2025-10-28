Verso Lecce-Napoli: c'è la notizia su Rrahmani e Hojlund

vedi letture

Hojlund e Rrahmani ci saranno oggi contro il Lecce? Faranno parte dei convocati? Saranno a disposizione di Conte? Arrivano risposte anche dal Corriere dello Sport oggi in edicola che parlando dei due dice: "Sono tornati in gruppo, convocati per la trasferta in programma oggi a Lecce e pronti ad andare in panchina rispettivamente dopo tre e nove partite consecutive di assenza: i box del Napoli cominciano a svuotarsi e Conte, al netto delle ultime batoste incassate in due giorni per i gravi infortuni di Meret e De Bruyne, inizia a intravedere qualche spiraglio di luce", si legge.