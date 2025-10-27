Lecce nel destino: nella sua città natale Conte fa 250 in Serie A
Conte e il Napoli si sono rialzati e non era scontato: hanno dimostrato di essere ancora un solo corpo con un’anima d’acciaio e va bene, anzi benissimo. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Ma la marcia deve continuare: domani al Via del Mare, nella sfida contro il Lecce, il gruppo dovrà dare continuità alla reazione e rispondere all’ennesima emergenza creata dall’infortunio di De Bruyne. Tra l’altro, la squadra di Di Francesco non ha mai vinto in casa: due pareggi e due sconfitte.
Sfida delicata e sempre molto sentita dal popolo salentino, quella contro il leccese Conte: il clima non sarà da amarcord, tutt’altro. Ma quella è la città del signor Antonio e quello è lo stadio in cui esordito in A con la maglia giallorossa. È nel destino. È la sua storia: domani, il Via del Mare, diventerà anche lo stadio della sua panchina numero 250 in Serie A".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Lecce
|Napoli
