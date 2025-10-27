ADL, gesto inusuale dopo il 3-1 all'Inter a testimonianza dell'importanza del risultato
Il successo contro l'Inter è stato importante, per il momento e per il valore della partita. Lo testimonia anche un gesto inusuale di Aurelio De Laurentiis, che al termine del match è sceso in campo per complimentarsi con Antonio Conte e la squadra per il risultato ottenuto. A scriverlo è l'edizione di oggi del quotidiano Il Mattino:
"De Laurentiis al fischio finale è scattato in piedi, ha fatto i complimenti a McTominay, poi ha abbracciato a uno a uno i giocatori. E Conte, che ha poi salutato con affetto anche la moglie del numero uno del club. Il presidente non aveva mai abbandonato la tribuna d'onore e anche in questo caso ha "gestito" la sua invasione per complimentarsi con gli azzurri. Non un gesto abituale ma sabato era motivato"
Copertina Da 0 a 10: Conte asfalta Marotta con una frase, il gesto shock di Lautaro, l’hashtag della vergogna e il Capitone telecomandato di Arturo Minervini
