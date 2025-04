Gazzetta - Lautaro spremuto e altri 5 oltre i 3mila minuti. Nel Napoli uno solo

La Gazzetta dello Sport analizza i minuti in campo dell'Inter rispetto a quelli del Napoli. Non solo analisi collettiva e bilancio delle due squadre nel loro complesso ma anche valutazione legata a ogni singolo giocatore. Ecco, il quotidiano oggi in edicola evidenzia come oltre al portiere Sommer, il più utilizzato della rosa nerazzurra con 3.870', ci siano altri 5 giocatori ad aver sfondato quota 3.000.

Il quotidiano fa l'elenco e fa anche il paragone con il Napoli. Per l'Inter gli stakanovisti oltre al portiere sono Bastoni (3.455'), Lautaro (3.435', pronto al sorpasso visto che il difensore sarà squalificato contro la Roma), Barella (3.242'), Mkhitaryan (3.200') e Thuram (3004'). La differenza si nota eccome visto che nel Napoli l'unico ad aver superato i 3000 minuti è stato Rrahmani (3.046').