Gazzetta: "Napoli ha il braccino in Europa. Servono 4 punti ora per passare"
"Per sperare di agguantare gli spareggi, i campioni d’Italia dovranno raccogliere almeno quattro punti contro il Copenaghen in Danimarca e al Maradona contro il Chelsea. L’impresa sarebbe difficile, ma non proibitiva, se almeno rientrassero un paio di big". Lo scrive 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola che prova a fare i conti e i calcoli per l'eventuale passaggio del turno del Napoli in Champions League. Ovviamente tutto dipenderà dalle prossime due partite.
"Giusto cimentarsi in calcoli, ma sotto sotto permane lo strisciante dubbio, cioè che nel proprio subconscio il Napoli tenda a riservare il meglio di se stesso per il campionato, come se ritenesse l’Europa un obiettivo troppo ambizioso per definizione. È soltanto una supposizione, ma ogni tanto nel Napoli e in Conte fa capolino il “braccino” europeo".
