Lo sciopero in Portogallo spaventa i tifosi in trasferta: la situazione

Un gran numero di tifosi del Napoli ha dovuto rinunciare alla trasferta di Lisbona per il match contro il Benfica, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il motivo è legato alle pesanti ripercussioni dello sciopero generale nazionale indetto dai principali sindacati portoghesi: la cancellazione di numerosi voli e l’adesione sempre più ampia del personale di bordo e dell’aeroporto di Lisbona-Portela hanno reso impossibile il viaggio a molti sostenitori azzurri.

Secondo le stime, erano attesi circa quattromila tifosi, ma una parte consistente ha dovuto rinunciare sia alla trasferta sia alla partita di Champions ha spiegato il quotidiano.