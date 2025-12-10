Tensione a Lisbona, Repubblica: "Si temono scontri tra tifosi Napoli e Sporting"

Grande attenzione da parte delle forze dell'ordine su possibili scontri tra tifoserie a Lisbona in vista di Benfica Napoli. A scriverlo è l'edizione odierna di Repubblica: "Ancora fresco infatti il ricordo degli scontri che si erano verificati lo scorso 1 ottobre. Gli ultrà dello Sporting rientrano stamattina in città dalla trasferta di ieri a Monaco di Baviera e c'è dunque il timore di nuovi contatti con i tifosi del Napoli.

Tanti i voli in partenza dall'Italia per Lisbona, nonostante lo sciopero generale previsto per domani in Portogallo che complicherà il rientro alla base dei 3500" spiega il quotidiano.