Da Torino: Napoli su Palestra, ma ci sono anche Juve e Inter

L'edizione odierna di Tuttosport accende i riflettori su Marco Palestra, terzino dell’Atalanta attualmente al Cagliari, diventato uno dei profili più osservati del campionato. La Juventus segue con grande interesse il classe 2005 e, già la scorsa estate, l’Atalanta aveva blindato il ragazzo con una valutazione da 25 milioni per respingere ogni tentativo di acquisto.

Secondo il quotidiano torinese, il prezzo è destinato a salire nei prossimi mesi: Palestra sta attirando l’attenzione non solo dei bianconeri, ma anche di Napoli, Inter e diversi club inglesi in vista della prossima stagione. Una partenza a gennaio, invece, viene ritenuta altamente complicata, se non del tutto improbabile.