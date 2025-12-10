Gazzetta dà ragione a Mourinho: "Questa sera tocca a Conte l'onere del pronostico"

La realtà dice che Mourinho arriva a questa partita da sfavorito, a Conte tocca l’onere del pronostico. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla sfida Benfica-Napoli: "Il Napoli è primo in campionato e, se stasera acchiuffasse i tre punti, si avvicinerebbe di molto ai playoff di Champions. Il Napoli a Lisbona deve lasciarsi alle spalle il ricordo cupo dell’ultima trasferta di Champions, la batosta per 6-2 a Eindhoven contro il Psv.

Il capitombolo in Olanda e la sconfitta di Bologna hanno costretto Conte a tirare fuori il meglio di sé. Conte ha attraversato la tempesta, ne è uscito perché ha trovato una nuova rotta tecnico-tattica, il 4-3-2-1 o 4-3-3, sistema che non era nei piani iniziali e che lo è diventato a causa degli infortuni. È questo che sta mancando a Mourinho, la capacità di trasformare le difficoltà in opportunità, cosa che una volta gli riusciva benissimo".