Gazzetta - Ora un impegno a settimana può essere davvero un grande vantaggio

"Avere un impegno a settimana doveva essere il grande vantaggio preventivato dall’inizio della stagione e in questo periodo di calendario denso per i rivali nerazzurri può diventarlo davvero per la volata finale". Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dopo la vittoria del Napoli contro l'Empoli e la lotta scudetto che a questo punto si fa sempre più interessante.

"A questo si aggiunge la varietà di soluzioni che il Napoli ha dovuto mettere in mostra per sfuggire alle trappole di D’Aversa. Per l’amico Conte aveva preparato le contromisure andando a “prendere” il Napoli nella sua metà campo, ma questa è probabilmente la squadra meno “ortodossa” nella carriera recente di Antonio, quella meno codificata".