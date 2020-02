Gazzetta - Stravince Gattuso, non serviva la gabbia speciale per Messi

Di sicuro protagonista della serata di ieri è stato Gennaro Gattuso, autore di una preparazione importante per la sfida contro il Barcellona. Ed esaltare il tecnico calabrese anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Stravince Gattuso perché ha preparato benissimo una partita che per un’ora è un match di scacchi. Non serviva la gabbia speciale per Messi: la gabbia del Napoli è collettiva, un gioco di linee difensive compatte, in sincronia, con Demme a protezione e addirittura Mertens a tagliare le linee di passaggio. In fondo è il Barcellona che s’ingabbia da sé, pressando altissimo, convinto che il Napoli prima o poi crollerà sull’impostazione bassa".