Gazzetta su Allan: "È un perno o il capo ammutinamento da cedere a giugno?

Nelle strategie per il futuro c’è da capire quali saranno i contratti che la società intenderà prolungare e blindare. L'edizione odierna della Gazzeta dello Sport dedica spazio al futuro ed in particolare alle situazioni che riguardano Zielinski, in scadenza nel 2021, ed Allan (contratto fino al 2023). La rosea scrive: "Per il brasiliano bisognerà esser chiari: lo si ritiene un perno per il futuro o solo il capo ammutinamento dal quale doversi separare comunque a fine di questa assurda stagione?".