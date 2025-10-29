Infortunio De Bruyne: tre mesi per la riabilitazione, rientro dopo febbraio

Lungo stop per Kevin De Bruyne che oggi si è operato in Belgio. Tempi di recupero di oltre tre mesi. Ne scrive Repubblica oggi in edicola chiarendo anche che l'infortunio non è come quello del 2023, che la zona interessata è un'altra e dunque si interverrà dove non ci sono cicatrici vecchie. "Anche De Bruyne ha fatto il tifo per i suoi compagni dalla clinica AZ Monica di Deurne ad Anversa, dov'è ricoverato da ieri e sarà operato dall'ortopedico Geert Declercq stamattina.

Confermata la prima diagnosi: lesione di alto grado al bicipite femorale destro. E' lo stesso muscolo che aveva tradito il campione belga nel 2023, quando giocava nel Manchester City e fu costretto a restare fuori 4 mesi. Ma rispetto a due anni fa la zona infortunata è più alta, vicina al gluteo. Per questo l'intervento sarà meno complesso, non essendoci cicatrici. Dopo l'intervento KDB seguirà un periodo di riabilitazione di tre mesi. Il recupero sarà supervisionato dal fisioterapista Lieven Maesschalck. De Bruyne potrebbe non essere in grado di tornare a giocare prima di fine febbraio. I Mondiali del giugno 2026 non sembrano invece a rischio. La rincorsa comincia oggi".