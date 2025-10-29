Ufficiale

De Bruyne operato, la SSC Napoli annuncia: "Proseguirà prima fase post chirurgica in Belgio"

di Antonio Noto
Come da programma, Kevin De Bruyne si è sottoposto oggi a operazione chirurgica ad Anversa in seguito alla lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Riporta la SSC Napoli sul proprio sito ufficiale.

"L’intervento è perfettamente riuscito. De Bruyne, assistito durante l’operazione dal responsabile dello staff medico azzurro, Dott.Raffaele Canonico, proseguirà la prima fase post chirurgica del suo iter riabilitativo in Belgio". Questo il comunicato ufficiale del club azzurro.