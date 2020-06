Gazzetta su CR7: "Il mago delle finali! Non ne fallisce due di fila, vuole vendetta dopo Supercoppa"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta Cristiano Ronaldo, uno dei peggiori in campo col Milan. Il quotidiano ricorda tutte le finali del portoghese e, definendolo il 'mago' delle finali, ricorda che non ne sbaglia mai due di fila e dopo il ko in Supercoppa contro la Lazio vuole riscattarsi domani col Napoli per conquistare la Coppa Italia. I suoi numeri dicono 19 gol in 19 finali con 3 club diversi.