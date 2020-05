Gazzetta sul protocollo per il campionato: "Ora non si sta correndo troppo?"

Figc e Lega stanno definendo il protocollo per la ripresa del campionato che lunedì sarà inviato al ministero dello Sport Spadafora ed al Comitato Tecnico-scientifico. Per il 28 maggio, il giorno del vertice con le componenti del mondo del calcio, si deciderà e lo stesso ministro s'è mostrato ottimista: "Voglio essere ottimista sulla ripresa del Paese e anche del campionato. Se riparte l’Italia, riparte anche tutto lo sport". "Ma la domanda è: ora non si sta correndo troppo?", si chiede la Gazzetta dello Sport: "Se il problema numero uno è quello della quarantena automatica per la squadra in caso di positività, riesce difficile pensare che il Cts possa cambiare orientamento solo dopo qualche giorno (ieri sono state pubblicate le linee guida per gli allenamenti collettivi con la quarantena automatica anche se nel proprio centro sportivo e continuando ad allenarsi)".