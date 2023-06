Gollini, si può fare ma a cifre più basse: la situazione

Il Napoli vorrebbe provare a trattenere Pierluigi Gollini, ma non alle cifre fissate per il riscatto del cartellino dell'estremo difensore

Il Napoli vorrebbe provare a trattenere Pierluigi Gollini, ma non alle cifre fissate per il riscatto del cartellino dell'estremo difensore che ben ha fatto nei sei mesi in prestito in azzurro. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Per Gollini il riscatto ad 8,5 milioni di euro è considerato elevato ma il Napoli vuole lavorare con l’Atalanta per abbassare il prezzo del cartellino" si legge sul quotidiano.